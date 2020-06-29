路透報導泰國一名官員在周一表示，由於連續五周沒出現社區感染新冠肺炎病例，因此只要酒吧等夜店遵守桌子之間，保持2公尺社交距離等規定，周三將被批准重新開放營業至午夜。泰國還計劃讓部份外國旅客入境，但必須隔離14天。

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