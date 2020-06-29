澳洲人口第二多的維多利亞省周一中午表示，過去24個小時內該省新冠肺炎新增確診75人，雖然許多省仍未公布最新數字，但足以讓全澳洲出現逾2個月來最大單日新增數，因此正考慮再實施社交距離限制。澳洲正憂慮爆發第二波疫情。

(工商 )