為讓投資人了解集中交易市場產品投資策略及交易新制度，證交所安排自7月3日起，陸續於台北、桃園、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地舉辦28場投資講座，每場課程都邀請證券商/投信公司專業經理人主講，針對上市商品之投資策略或總體經濟展望等議題做說明。

另外，證交所以「2020年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹未來將實施的盤中零股等交易新制。歡迎對上述議題有興趣之投資人於即日起至台灣證券交易所網站報名參加。

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