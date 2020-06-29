交易新制報你知 109年投資講座6/30起報名 19:182020/06/29 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為讓投資人了解集中交易市場產品投資策略及交易新制度，證交所安排自7月3日起，陸續於台北、桃園、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地舉辦28場投資講座，每場課程都邀請證券商/投信公司專業經理人主講，針對上市商品之投資策略或總體經濟展望等議題做說明。 另外，證交所以「2020年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹未來將實施的盤中零股等交易新制。歡迎對上述議題有興趣之投資人於即日起至台灣證券交易所網站報名參加。 (工商 ) #新制 #投資講座 #報名 #投資策略 #證交所 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 瑞幸百億假帳後又一案！ 在美掛牌陸企拿假黃金融資672億 - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 台商撤資自保 應簽付清協議 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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