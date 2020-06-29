證交所表示，富邦投信今（29）日遞件申請「標準普爾高盛黃金ER指數」資格認可，這是投信公司今年第8件（合計12檔）ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據申請資料顯示，「標準普爾高盛黃金ER指數」由標普道瓊指數公司編製及維護，標準普爾高盛黃金ER指數成分為紐約商品交易所（COMEX）掛牌交易之黃金期貨契約（GC）。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

(工商 )