北部1名張姓台積電工程師被控長期家暴，遭妻子訴請離婚獲准，另需分配剩餘財產4500萬給女方。沒想到，張男竟將名下股票全數變現、連同存款匯往新加坡進行脫產，讓拿不到半毛錢的前妻氣得提告。檢方查出，張男事後變賣BMW進口車並將保單解約，再把錢匯往國外，使告訴人無法聲請強制執行，最後依法將其起訴。

根據判決書，張妻控訴，前夫有錢買雙B轎車，卻不願為了孩子考試需要購買手錶，還在深夜闖入房間對她鎖喉，並恐嚇「你再說像今天的賤話，就是自己想被揍」，長期家暴讓她身心俱疲，決定訴請離婚。新竹地院審理後，除判准告訴人之離婚請求，同時判處張男應賠償100萬元，並分配剩餘財產4500萬給原告。

始料未及的是，張男趁著妻子取得執行名義前迅速脫產，除了將手上的台積電實體股票全數賣出變現，連同存款共8965萬元匯往新加坡的戶頭，2019年2月再出售非實體股票得款1503萬元，同樣匯往星國，讓對方幾乎拿不到半毛錢。

檢方查出，上述財產處分時間在告訴人取得執行名義前，雖然導致女方債權無法獲償，但依法只能做出不起訴處分；不過，張男離婚後把BMW轎車變賣過戶，並從銀行存款匯出187萬元，還把2張共200萬元的保單解約，所得全部轉移到國外戶頭，已構成刑法的毀損債權罪，因此依法將他起訴。

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(中時電子報)