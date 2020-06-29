大陸國家外匯管理局公布2020年3月末大陸銀行業對外金融資產負債資料，3月末，大陸銀行業對外金融資產1兆2075億美元，對外負債1兆3483億美元，對外淨負債1408億美元，其中，人民幣淨負債3306億美元，外幣淨資產1898億美元。

在大陸銀行業對外金融資產中，存貸款資產8691億美元，債券資產1759億美元，股權等其他資產1625億美元，分別占銀行業對外金融資產的72％、15％和13％。

分幣種看，人民幣資產1253億美元，美元資產8216億美元，其他幣種資產2606億美元，分別占10％、68％和22％。大陸銀行業對外金融資產中，投向境外銀行部門6114億美元，占比51％；投向境外非銀行部門5961億美元，占比49％。

在大陸銀行業對外負債中，存貸款負債7674億美元，債券負債2071億美元，股權等其他負債3738億美元，分別占銀行業對外負債的57％、15％和28％。分幣種看，人民幣負債4559億美元，美元負債5407億美元，其他幣種負債3517億美元，分別占比34％、40％和26％。

大陸銀行業對外負債中，來自境外銀行部門5728億美元，占比42％；來自境外非銀行部門7755億美元，占比58％。

(旺報 )