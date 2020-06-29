為鼓勵計程車司機們在逆境中學習，台南市政府推動「大台南觀光數位升級」語言培訓計畫，透過日、韓語課程，助小黃運將優化載客服務。參與培訓計畫的曾姓司機笑說，原先以為會是簡單的對話，沒想到是從子母音開始學習，「很有挑戰性。」

南市觀旅局指出，去年來台南旅遊的外國旅客約64萬人次，較2018年增長20％，其中日韓各增34％、32％，顯示日韓籍旅客對府城旅遊的喜愛。為了協助小黃運將迎接國外解封後的海外旅客，觀旅局日前推出日、韓語各30小時的培訓課程，為期2個月，助司機們充電學習。台南市長黃偉哲表達肯定，與其大撒幣讓大家領錢回家休息，不如開辦受訓課程，提前為復甦準備。

觀旅局29日上午舉辦成果發表會，由運將司機親自與日本人、韓國人對話，模擬載客情境，透過詼諧有趣的小短劇，呈現學習成果。已從事7年計程車運輸業的曾姓司機提到，雖然只是短期培訓課程，但課程內容扎實，從字母開始循序漸進，「再也不怕遇到外籍旅客了！」

觀旅局長郭貞慧說，因應線上課程正夯，並考量運將工作時間，已研擬暑假於台南旅遊網推出運將日韓線上課程，提供運將複習、自學，並搭配複習考核課程，讓司機進修更方便。

黃偉哲稱，不只計程車司機，台南觀光已經準備好了，歡迎消費者組成「復仇者聯盟」，來台南報復性消費。

(中時 )