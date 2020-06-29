29歲北聯幫八仙會黃姓會長，指揮幫眾涉及多起暴力討債、圍事，有被害人還不出錢，竟遭幫眾以針刺手指縫，或用電擊棒凌虐痛毆，有人被打到奄奄一息，眾嫌竟將對載至醫院急診室丟包，手段凶殘蠻橫，士林地院29日審結，依組織犯罪、毀損等罪，判黃有期徒刑4年9個月，其中1年4個月得易科罰金，沒收犯罪所得34萬，可上訴。

其他13名幫眾，則分處2年4個月及4個月不等徒刑，私行拘禁及毀損部分可易科罰金，可上訴。

判決指出，綽號「黑胖」的黃男對外號稱北聯幫八仙會會長，在北投地區經營多年，涉及多起圍事及討債案件，2018年12月，黃獲知1名廖姓欠債者搭計程車要逃跑，指示幫眾當街攔車，再敲破車窗將人拉出，眾人一擁而上亂刀狂砍，被害人受傷嚴重血流不止，黃才將他載至急診室門口丟下。

另有1林姓男子欠債300多萬，黃去年4月與幫眾在大同區將他強行押走，強搶林身上的24萬元，再將他帶回北投堂口，先以電擊棒凌虐，再用針刺進林的指甲內，逼林向親友借錢「贖身」。

八仙會手段凶殘，另1被害人曾被押至關渡平原，眾人以辣椒水近距離射進他的左耳，林痛到倒下哀嚎，幫眾卻逼他下跪，再拿板凳敲他的頭逼還錢，此外另有1家麵店，被八仙會亂潑廚餘，老闆拿出100萬才換回兒子在外簽的本票。

北投警方循線搜報，去年循線逮捕黃嫌在內的14人，士林地院審理後，29日依組織犯罪、擄人勒贖、毀損等罪宣判。

(中時 )