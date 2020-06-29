疫情底下，仍在融資之路上求存的大陸造車新勢力日子更加不好過，像曾經在國際消費電子展上大秀拳腳的拜騰汽車，自2017年成立以來，共進行4輪融資，耗費總金額約84億元（人民幣，下同），但量產車沒造出，反倒傳出積欠員工薪資4個月，工廠還因被斷水斷電而停工。

回顧2015年，許多打著「互聯網＋電動」標籤的企業紛紛入局，最盛時期達到近50家；然而現在，造車新勢力已經進入了淘汰賽階段，很多企業的情形，或許要用「生死時速」來形容。

以拜騰汽車為例，該公司陷入了營運危機，拖欠員工薪資4個月之久；涉及員工薪酬的官方說法，僅停留在愚人節發出的全員內部郵件；除此之外，拜騰上海辦公室4月撤租，北京辦公室6月17日撤租，數千名員工已停薪遠程辦公4個月，南京工廠近日也因欠費遭停水斷電而關廠。

李顯君指出，拜騰燒光了80多億元，也沒有造出量產車，所以它急需新一輪投資，如果沒有投資的話，類似企業都將會終止經營。

進一步來看，拜騰還不算最慘的那個。由於受到此前公司法務的實名舉報影響，賽麟汽車的經營每況愈下，帳上的資金實際上已經無以為繼了；儘管賽麟汽車多次表示，會全力保障員工的基本利益，但是沒有給出具體的解決方案。

李顯君表示，賽麟的問題是一個群體現象，包括南京的博郡，錢不夠了，又遇到這次疫情，沒有核心技術，沒有核心產品，誰都會遭殃。

截至目前，大陸有近40家造車新勢力，有銷量數據的僅有8家。中國汽車流通協會月度數據顯示，今年5月，只有蔚來、理想、小鵬等8家造車新勢力有新車賣出。

(旺報 )