台南市長黃偉哲（前排右四）邀請年輕朋友踴躍報名。（李宜杰攝）

經濟部工業局為培養產學合作，廣邀各企業針對不同領域「出考題」，推出「新一代設計展產學合作」競賽，供大專院校學生報名，挑戰用「設計」解決問題。台南市政府今年首度出題，以台南智慧自行車T-bike、Be-bike為例，讓青年學子思考如何廣泛推廣自行車，並祭出15萬元獎金，歡迎莘莘學子挑戰。

台南市長黃偉哲29日下午偕交通局長王銘德出席題目發布記者會。今年南市府與熊大單車股分有限公司合作，拋出「如何用設計讓智慧自行車成為台南觀光客的城市交通首選」，考驗青年朋友以創意解決問題。黃偉哲說，南市公共設施過去重視實用性大於設計性，因此盼各路人才集思廣益，共同為南市公共單車「把脈」。

熊大單車股分有限公司創辦人熊正一提及，儘管T-bike、Be-bike的使用率不低，但卻始終無法深入商圈，設計理念也無法與台南接壤，因此催生此題目，邀請年輕朋友一同構思。

擔任活動業師的「廣告鬼才導演」盧建彰29日也出席記者會，他提到，自行車不只是代步工具，也象徵了求學時期上下學的回憶，因此如何讓自行車兼顧便利性，同時融入府城韻味將成關鍵。

台灣設計研究院長張基義強調，今年共有14組企業出題，盼透過學生創意，加上企業專業，成為學生們職前練習的最佳機會，不僅縮減學用落差，也讓企業發掘優秀人才。詳情報名資訊可至新一代設計展官網查詢。

(中時 )