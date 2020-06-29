網紅、直播主在疫後成為大陸多地瘋搶的人才，一時間，政策牛肉悉數端出，要搶攻「直播電商之都」的高地，有學者樂觀表示，各地爭的是人才、產業與城市的未來。

看準風口，各城開始爭搶「直播電商之都」的地位。3月初，廣州率先吹起號角表示要打造「大陸著名的電商直播之都」，而廣州的「政策宣示」在大陸引發連鎖效應。

值得注意的是，為了吸引人才，杭州市規定，經過認定的高層次人才可享受相應的居留落戶、住房補貼、子女入學、醫療保障、車輛上牌補貼等方面的待遇；比如在高層次人才住房補貼上，B類人才就有120萬元（人民幣，下同）的住房補貼。

對直播主背後的平台，杭州市餘杭區也規定，直播平台通過直播方式年帶貨銷售額達到2億、5億、10億元的，分別給予50萬、100萬、200萬元獎勵；次年直播銷售額成長達到一定幅度，再分檔給予獎勵，最高200萬元。

北京建築大學城市經濟與管理學院教授蔡宗翰表示，對杭州的做法表示欽佩，對政策也持開放態度，他認為，知名的直播主可以替代上千人的服務團隊，尤其，大陸在疫情之下將出口轉內銷，知名度高的直播主無疑會在這當口起到積極的經濟作用。

蔡宗翰強調，未來城市的競爭就是人才的競爭，而人才的背後是產業；杭州的做法，也是吸才留才、發展新興產業的一種，對網紅經濟的正規化運作也能起到正面引導作用，應該正向看待。

(旺報 )