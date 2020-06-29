大陸電信設備巨頭華為在5G領域優勢地位，就算美國政府加緊華為禁令，也只能放行美企與華為共同制定5G通訊技術標準，不過，以英美為首的五眼聯盟（Five Eyes）仍處於是否全面封殺華為的關鍵時機。據日媒報導，了解日本政府政策的消息人士透露，日本政府正在資助700億日圓(約195億元新台幣)給日本企業，抵抗像是華為等擁有強大5G技術的外國企業。

5G技術預計在今年起普遍建設，華為也在全球5G電信設備市場搶攻份額，甚至目前也取得全球最多的5G商用合約，但這也引來美國政府擔憂，並警告盟國若開放華為參與5G基礎建設，將禁止共享情報，包括澳洲、日本等國，目前已經排除華為參與官方的5G基建。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府將推出700億日圓的計畫，支持日本富士通NEC、樂天Mobile等日本電信商或製造商，促進日本在5G時代的技術發展，並提高日企在國際上的競爭能力，以對抗像是華為等外企。

消息人士還提到，日本擬動用經產省轄下「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）、約1100億日圓預算，支持日本企業建設網路以及基地台，提高日企競爭力，並降低因進口技術可能造成的資安風險。

據日本《讀賣新聞》上月底報導，日本政府修改採購方針，將擴大禁用華為等陸企的電信設備，影響包括年金管理法人、技術產業研究機構以及核能開發機構等處理個資以及高科技產業機密的機構，預計法人總數達92家。

目前華為與中興通訊都被排除在日本政府的採購清單當中。

(中時電子報)