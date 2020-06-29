華視台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》28日舉辦首播直播活動，主要演員龍劭華、吳秀珠、 嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅等人皆到場，與粉絲們線上互動，現場除了準備刈包，還端上《老姑婆的古董老菜單》中經典甜品「白木耳湯圓」給大家懷念拍片時的好滋味，演員們齊呼：「也太幸福了，這是吃播吧！」

《老姑婆》在網路頗獲好評，劇中嚴正嵐開口講台語更被網友形容「語調有時真的像外國人」、「台語滿好的耶」、「有特別練過，腔調不錯」，她為這部戲創作的台語片尾曲〈滿星閃爍〉也被讚「好聽」。不過直播現場嚴正嵐一開口說台語，大家就笑得東倒西歪，特殊的「外語式台語」笑料十足，製作人葉天倫承諾：「收視如果破1就讓嚴正嵐開班『空中台語瑜珈教室』，讓觀眾朋友們一起來上課」。

龍劭華、李冠毅。（華視提供）

李冠毅劇中飾演嚴正嵐的房客，第一集一開始就被騙錢還摔車住院，網友覺得心疼直呼「好倒楣」，李冠毅則解釋「當天剛好很累，所以躺著演反而很輕鬆」。他在年輕演員中難得有台語底子，除了獲得製作人及導演認證外，也被許多網友讚爆「好浪漫的男孩」、「男主角長得很帥，台語也講得好」，李冠毅笑納稱讚，也對粉絲喊話：「一定要準時收看喔！」

劇中有個橋段是曾子益帶嚴正嵐見爸媽時，嚴正嵐點了一個番薯五分熟，不少網友則在PTT討論，什麼是「番薯五分熟？」、「五分熟的番薯能吃嗎？」，現場曾子益也為大家解答，說：「因為何文漢的家裡非常注重養生，這個熟度的番薯最剛剛好，也很好切。」注重養生程度堪稱吹毛求疵的地步，也被網友調侃「超誇張的養生」，曾子益則說：「要不是因為劇情需要，不然我也超想吃那個肉！」

(中時 )