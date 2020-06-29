社工是維護社會安全網關鍵角色，由於工作辛苦且薪資長期低迷造成人才流失！衛福部於今年元旦起，首度進行社工薪資制度化。台中市議員張家銨、江肇國發現，市府社會局所公佈明年證照加給與中央新制執照就加給落差近2,000元。對此，要求市府應全面跟進中央新制，讓社工薪資3萬4916元就是樓地板。

台中市議會29日進行市政總質詢，張家銨指出，台中市社工人力近萬人，他們是第一線執行者，經常處於勞動條件不佳環境，尤其處理「家庭暴力」、「強制安置」等案件的社工人員，與當事人接觸時，易發生意外往往也成了無辜的受害者。

張家銨說，肯定市府在防疫期間以直播方式，向民間團體說明公益彩盈餘補助的相關事項。若是市府找錢做善事是建立在社工無法獲得合理的薪資立場，只會增加民間機構的管理難度，以及社工的勞動條件無法改善。

因根據社會局網站公佈的人事費補助資訊，明年具專業證照加給新臺幣2000元，然而中央新制執照加給新臺幣3990元，光是級距拉出來就不符合中央所制定的新制。

江肇國指出，除追上中央的金額補助之外，台中市政府也可以考慮讓市府的補助金額加碼在中央的規範費用之上，墊高社工可以請領補助的經費，讓台中市成為全國社工待遇最好的城市，吸引更多的社工人才進來。

張家銨、江肇國強調，為讓社工人員有更好勞動條件保障，營造更友善的職場環境，要求市府社會局明年所委外方案，社工薪資3萬4916元就是樓地板，包含相關學歷、證書、執業執照、風險加給以及年資等，臺中市一定會全面跟進中央新制，讓社工有合理的薪資。

(中時 )