陸證監會同意中芯國際科創IPO註冊 19:262020/06/29 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸證監會29日同意中芯國際科創板首次公開發行股票註冊。據證監會今日公告內容顯示，證監會按法定程序同意以下企業科創板首次公開發行股票註冊：中芯國際積體電路製造公司、安徽大地熊新材料公司。 上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。 中芯國際於5月初稱，將在大陸科創板申請上市，發行16.86億股股份，募資所得約40％用於投資12吋晶片SN1項目，20％作為技術研發項目的儲備金，另外40％將用於補充流動資金。 (工商 ) #中芯國際 #證監會 #註冊 #科創板 #首次公開發行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 14檔法人一路買 抗跌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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