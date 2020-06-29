大陸證監會29日同意中芯國際科創板首次公開發行股票註冊。據證監會今日公告內容顯示，證監會按法定程序同意以下企業科創板首次公開發行股票註冊：中芯國際積體電路製造公司、安徽大地熊新材料公司。

上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。

中芯國際於5月初稱，將在大陸科創板申請上市，發行16.86億股股份，募資所得約40％用於投資12吋晶片SN1項目，20％作為技術研發項目的儲備金，另外40％將用於補充流動資金。

(工商 )