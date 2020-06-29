路透統計日本包括豐田，本田和日產等七大車商5月在全球總共賣出147萬輛汽車，遠低去年同期的238萬輛，年跌幅度達38％，但已低於4月的年跌約50％，各國封閉措施令日本車商連續三個月銷售大跌。

日本這七大車商5月的全球汽車產量年跌62％至約91.9萬輛，跌幅高於4月的年跌55％。

(工商 )