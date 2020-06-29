越南統計局周一公布4月到6月當季國內生產毛額（GDP）僅年增0.36％，遠低於去年同期的年增6.73％，創至少30年來經濟成長率最低紀錄，主要受新冠肺炎疫情衝擊所致。越南經濟必須在下半年度成長10％，才能讓全年GDP達成政府設定的成長6.8％目標。

(工商 )