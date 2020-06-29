端午連假引發的出遊熱潮，讓低迷許久的國旅市場、如同久旱逢甘霖，加上政府7月將推出安心旅遊補助及振興三倍券、大力刺激旅遊市場，台中各大飯店為搶搭即將到來的暑假旅遊列車，紛紛端出相關優惠促銷案搶客。

其中，台中金典酒店自即日起至9/14，與知名展覽活動「侏羅紀X恐龍水世界」合作，推出平日入住雙人精緻客房3,300元起的「侏羅紀X恐龍水世界」住房專案，民眾不僅可同時使用安心旅遊補助及振興三倍券，選擇該住房專案加贈早餐、展覽門票或是恐龍親子襪、哈根達斯迷你杯、造型棉花糖等多項贈品。

金典酒店同步推出「平日省很大住房專案」，自7/1起至9/30止，選擇平日入住雙人精緻房型一晚3,000元，加贈自助早餐2客；另外，一家四口平日入住豪華家庭房一晚5,000元，同樣加贈自助早餐4客，還可使用安心旅遊補助及振興三倍券。

此外，全國大飯店加入振興旅遊行列，7/1至8/31推出振興券加碼活動，民眾花1,000元、政府出2,000元，全國大飯店加碼送2,000元！住宿用餐不限使用現金、刷卡、行動支付或振興券支付，消費滿3,000元加碼送2,000元！

全國大飯店表示，7/1至8/31透過飯店官網或電話訂房，指定入住官網3,000元以上指定住房專案，不限現金、刷卡、行動支付或振興三倍券（紙本、信用卡、Line Pay均適用）支付房費滿3,000元，即贈送2,000元住宿折抵金，其中500元可現抵；搭配安心旅遊補助每房再抵1,000元，合計可省下1,500元。

台中林酒店為響應振興觀光政策，特別推出「吃Buffet送住房」專案，於7/1至9/30期間至森林百匯用餐，憑發票即可獲得「樂林套房特惠住房卡乙張」，優惠內容為持卡可享6,600元平日入住17坪樂林套房、含2客早餐，加碼再送「森林百匯平日午餐或晚餐吃到飽2客」，總價值逼近2萬元、下殺3折。

網路票選「全台必吃10大飯店早餐」的裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯，自6月推出雙人自助早餐399元活動，席捲各大網路平台、天天爆滿！7月1日起，推出加碼振興活動「超快樂！全民吃早餐2.0」，平日每人299元、假日每人369元，下殺5.6折，預計暑假檔期能帶動35％的來客數。

(工商 )