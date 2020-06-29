大陸湖南長沙一名14歲女孩近來健康狀況出問題，平常光喝水就會飽，根本無法進食，只要吃東西就會開始出現不適症狀，過了數十天也未見好轉，女孩最後決定前往醫院就診，經檢查後發現，她罹患了罕見疾病，所幸手術後已康復出院，現在已能正常進食。
根據《長沙政法頻道》報導，正值青春年華的小琪透露，起初只喝水不吃飯，持續了半個月後，一喝水就會有肚子微脹的感覺，如果硬吃東西的話，甚至會開始肚子痛、嘔吐等，相當不舒服，這樣的情況持續長達20多天，始終不見症狀緩解，於是小琪趕緊就醫檢查。
中大南大學湘雅三醫院副主任醫師向開敏指出，小琪罹患罕見的「十二指腸淤滯症」，一般人吃的食物會通過口腔進入食道，接著進入胃以及十二指腸，不過小琪的十二指腸受到動脈壓迫，且情況相當嚴重，才會導致她完全無法進食。
醫師緊急替小琪動刀，目前手術已順利結束，小琪逐漸康復後已經可以開始喝點粥，這讓她感到非常開心。向開敏表示，十二指腸淤滯症非常罕見，大多發生在30歲左右、體型偏高瘦、營養狀況不佳的病人身上。
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(中時電子報)
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