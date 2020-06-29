中央氣象局前局長葉天降於5月6日退休，交通部今日宣布，奉行政院核定本部中央氣象局局長由該局鄭副局長明典陞任。

交通部表示，新任中央氣象局局長鄭明典現年62歲，美國加州大學大氣科學系研究所博士，歷任本部中央氣象局氣象預報中心主任、該局氣象科技研究中心主任及副局長等職務，資歷完整，學驗俱豐。

交通部指出，鄭明典對於氣象領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

(中時電子報)

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