行政院核定！鄭明典陞任中央氣象局局長 19:232020/06/29 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭明典陞任中央氣象局局長。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局前局長葉天降於5月6日退休，交通部今日宣布，奉行政院核定本部中央氣象局局長由該局鄭副局長明典陞任。 交通部表示，新任中央氣象局局長鄭明典現年62歲，美國加州大學大氣科學系研究所博士，歷任本部中央氣象局氣象預報中心主任、該局氣象科技研究中心主任及副局長等職務，資歷完整，學驗俱豐。 交通部指出，鄭明典對於氣象領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，再創佳績。 (中時電子報) #中央氣象局 #局長 #鄭明典 #陞任 #該局 也許您會感興趣 推薦閱讀 男超商買咖啡耍特權 還大嗆：「我認識警察局長」 20:522020/06/25 社會 北部「天空破洞」 雨瀑灌台北市影片全都錄 網看呆 20:472020/06/26 生活 10縣市高溫熱爆！鄭明典示警： 午後防大雷雨 12:342020/06/27 生活 雷雨彈狂炸！氣象局發布花東大雷雨訊息、5縣市大雨特報 15:152020/06/28 生活 生活熱門新聞 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 吃粽子千萬不要配這種水果！醫：超傷胃更難消化 - 生活 許崑源告別式「黃絲帶」這一幕 命理師驚吐4字 - 生活 最漏財錢包竟是這款！專家：這習慣恐多花20趴 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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