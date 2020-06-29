台中市政府交通局推動iBike倍增計畫，對此，台中市議員張家銨提醒市府，未來將砸下5.15億，啟動下一階段的公共自行車政策，別到最後延續用舊系統，並且停留在第一代，強調台中不是二流城市，因此提出，將iBike更新條款納入新契約，打造臺中專屬的「iBike2.0系統」。另外，也極力爭取「共享電動輔助自行車」，滿足大肚山上居民需求。

台中市議會29日進行市政總質詢，市議員張家銨關心iBike議題！她指出，台中即將砸下5.15億，再次簽訂 7 年契約，市府是否做好準備，啟動下一階段的公共自行車政策，千萬別到最後又買一樣的車，繼續擴大舊系統，讓臺中iBike還停留在2014年第一代系統，因此，要求市府將「升級計畫的擴充條款納入契約」，打造專屬於臺中的「iBike2.0 系統」。

張家銨指出，目前iBike更新的速度，高雄目標在明年要達到1000站，臺北則是要達到 2100 站，然而臺中目標卻採用舊系統從300多站達到600站。另外，高雄預算金額為5.78億，履約期限至2027年，金額幾乎與臺中雷同，但規模完全比不上。

張家銨說，台中市區四處都可見iBike站，但大肚山上的iBike站數為0，就算增設iBike站，來租借民眾也寥寥無幾，顧名思義的知道，這裡是山有坡度，騎乘自行車上坡有一點困難，因此，向大肚山上居民來爭取「電動輔助的 iBike」。

張家銨表示，台南市推出共享電動輔助自行車，叫做Be-Bike，預計在今年6月底前設置100多站，投放 500輛車。由此可見各縣市在公共自行車的下個階段，將以共享電動輔助自行車為主力目標，期盼能將共享電動輔助自行車引進，因臺中各區域都有潛在需求。

張家銨強調，市府應將「新契約中保留後續擴充條款，要求營運廠商提送公共自行車租賃系統升級計畫」，並交由交通局來審核，讓政策往對的方向走，打造適合「臺中的2.0系統」。

(中時 )