台灣每年舉辦超過百場國際運動賽事，教育部體育署期許積極提升賽事品質、打造台灣品牌，今年上半年推出3場「品牌國際賽事研習活動」，邀請特定體育團體參加，聆聽知名行銷公司及媒體人的業界實務經驗，為國際賽事品牌形象加分。

體育署署長高俊雄表示，署裡去年推出「形塑台灣品牌國際賽事計畫」，並成立「台灣品牌國際賽事輔導團」，就是希望透過產官學通力合作，提供賽事主辦單位意見與想法，讓在台灣舉辦的國際賽事能更進一步提升賽事品牌價值，最終達到「看到賽事品牌或聽到口號，就能聯想到台灣」的目標，同時也藉由具行銷國際及地方特色的優質運動賽事，創造觀光與運動消費等經濟效益。

今年上半年3場品牌國際賽事研習活動，專業課程內容規劃由淺入深，第1場以「品牌基礎建構」為主軸，講解何謂品牌、IP重要性以及如何吸引更多贊助商投入；第2場以「品牌內涵增值」為主題，學習透過視覺設計包裝讓賽事更加吸睛，經營社群增加粉絲互動以及結合舉辦城市觀光增加賽事娛樂性。

­至於7月14日登場的第3場研習課程，則以「品牌形象經營」為主，解說透過良好整合行銷策略及善用溝通工具，使民眾有感並進而願意實際進場觀賽，加深品牌服務體驗，並結合大眾媒體影響力，為自身賽事品牌形象加分。

(中時 )