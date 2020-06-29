上半年新冠肺炎疫情襲擊全球經濟，各主要股市都受到衝擊劇烈震盪，美國聯準會緊急釋出無限量QE政策，並推出紓困援助計畫及大量購買企業公司債等種種舉措，讓美國中大型企業能減緩疫情影響免除倒閉風險，具高評等的海外債券成為投資市場新寵，台新銀行為滿足民眾投資需求，順勢推出線上投資海外債券服務，透過台新銀行網路、行動銀行申購可獲手續費優惠。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，海外債券是具固定收益的金融商品，債券發行機構在未發生信用風險的情況下，債券面額或約定比例之本金於到期時即會返還給購買民眾。在持有債券之期間內，民眾可依債券票面利率定期收取利息。但高評等債券的投資管道卻不如股票、基金投資等金融商品來得暢通及便利，一般而言，民眾們仍需到銀行臨櫃，透過理財專員進行交易。

為解決民眾的痛點，提供更暢通的購買海外債券管道。盛季瑩指出，台新銀行積極開發海外債券線上交易平台，民眾不用親自前往銀行，只要透過線上操作即可輕鬆完成交易理財投資，迎接今年下半年後疫情時代的市場環境，預期市場利率將狹幅震盪，適合民眾進行高評等債券佈局。建議民眾可採定期檢視投資部位、並依本身風險承受度及需求，配置適當的固定收益投資商品。

盛季瑩說明，為便利民眾投資海外債券，台新銀行提供線上交易申購手續費限時五折優惠，讓民眾省時又省錢。同時提醒民眾，任何投資都有風險，即使是投資高評等債券，也仍有許多的風險及細節需要留意，建議務必詳閱相關產品說明書，及清楚瞭解相關投資風險後，再選擇適合自身風險屬性的投資商品，利用線上便利交易同時，更應該要重視資產配置與風險控管，才能兼顧收益與安心。

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