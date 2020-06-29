佛光山宏法社、國際佛光會中華總會頭份區督導委員會暨各分會，以及財團法人佛光山社會福利慈悲基金會關懷社會大眾，為讓苗栗警消保障自身安全，提升執勤效益，29日捐贈裝備空氣呼吸器背架及碳纖維氣瓶，另有偵查用攝影設備等，保障縣民及警、消人員的生命財產安全。

佛光山宏法社、國際佛光會中華總會頭份區督導委員會暨各分會、佛光山社會福利慈悲基金會分別捐贈頭份、竹南消防分隊，空氣呼吸器背架4組及含殘壓錶的碳纖維氣瓶12支；另捐贈竹南分局偵查用攝影設備、伸縮式帽燈200個及三角錐LED反光警示套環60組，為守護鄉親的警察、消防人員增添充足的設備，保障自身安全，並執勤效益。

佛光山宏法社監寺如宗法師表示，佛光人秉持星雲大師的行三好運動「做好事、說好話、存好心」，將佛陀慈悲與智慧，轉化為對社會的關愛，警察、消防人員也有如人間菩薩般，投注生命熱忱守護國人安全。

29日佛光山宏法社監寺如宗法師捐贈警用、消防設備，苗栗縣長徐耀昌代表收下，並回贈感謝狀。徐耀昌表示，佛光山長期推動社會關懷，更照顧警察及消防人員，繼2018年捐贈警、消裝備後，今年再捐一批，期許警察、消防單位善用裝備與器材，發揮最大的災害防救、維護治安功能。

(中時 )