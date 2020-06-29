越南新住民老師陽萃恒（右）用心教導，讓台灣學童的越南語嚇嚇叫。（張朝欣攝）

越南新住民老師陽萃恒（後左三）用心教導，讓台灣學童的越南語嚇嚇叫。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三崙國小全校63名學童，有22人是新住民子女，占人數三分之一強，校方因此開設越南語文特色課程，不僅提升學生語言競爭力，更讓越南第2代感受媽媽離鄉背井的付出，營造出溫馨且多元的社區文化。

三崙國小配合教育部政策試辦新住民語文課綱，因全校22名新住民子女，越南籍佔18名最大宗，因此決定先以越南語文為特色課程，聘請越南新住民老師陽萃恒到校指導，利用每星期1節彈性課程教授越南語與越南文化。

越南新住民學童表示，學習越南語後，回家都會與媽媽討論，與媽媽的感情更親密。以前媽媽偶爾會講越南話，但阿公、阿嬤因為聽不懂會不高興，現在越南話成為學校課程，阿公、阿嬤就不會反對了。

父母親都是台灣人的4年級學童吳婉螢對於語言很有興趣，除了英語講得好，現在已經可以用越南語參加朗讀比賽，她說可以用國、台、越、英4種語言與人交談，很有成就感，未來想學更多語言當1個國際警察。

陽萃恒表示，她嫁到台灣已20年，發現很多新住民子女都不會講母國話，主要是新住民媽媽為了融入台灣家庭，在家不會用母國語與孩子對話，如此不僅失去學習另1種語言的機會，更造成孩子對母國文化的疏離，進而影響自我的認知信心。

三崙國小校長黃明旋指出，「語文」包括語言與文化，越南語文課程不僅增加學童的學習領域，更讓學童具有第2外語優勢，改變部分家長「考試不考就不用學」的觀念，社區也因越南語文的被重視，注入新文化而更加多元豐富。

(中時 )