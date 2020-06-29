隨著嚴苛封鎖政策奏效，新冠肺炎確診大幅降低的義大利，終於能解封逐步恢復正常生活。但正當義大利人還沉浸在疫情暫時趨緩的喜悅之際，卻爆出至少10處新冠群聚感染！

卡塞塔省的蒙德拉戈內一帶，由於出現49個新確診病例，上周被宣布納入「紅區」，並且再度遭封鎖。消息傳開後，封鎖區內的保加利亞移工和義大利人發生衝突，移工希望出門到農場賺錢，但當地人堅持必須遵守規定。鬧到後來政府派兵進駐，以協助維持情勢免於失控。

在波隆納，一家快遞業者有超過90名員工確診，在普拉托和皮斯托亞，也傳出19例確診。

在西西里島阿格里真托省的恩佩多客來港，28名被從海中救起的移民，確診新冠肺炎。當地政府已把所有渡海尋求庇護者，安置在離岸的大船上進行隔離。

在首都羅馬郊外，出現15個新確診案例，羅馬西郊一間醫院，則爆發大型群聚感染，已有109人染疫，5人死亡。‘

米蘭大學傳染病專家加利（Massimo Galli）表示，這些新的群聚案例都證明，

病毒持續流通傳播，「我們不能掉以輕心！」

(中時 )