國民黨抗議監委提名，佔據立院議場20小時，卻不適綠營人數優勢。不過國民黨中央人士透露已花40萬元保證金，向北市府申請立院旁濟南路一個月的路權，結合革實院長羅智強的構想，連續一個月每天晚上在現場舉辦包括網路直播的「野台」街講，邀藍營民代、各路名嘴及群眾接力聲討民進黨政府一黨獨大，打一場長期抗戰，今晚首場由羅智強親自擔綱。

羅智強也在臉書表示，野台，濟南路、立法院前開張，打一場民主制衡的長期抗戰。有綠色媒體、三字經網紅加上1450做為舔朝廷護衛隊，全力護航執政者，專心監督在野黨；民進黨就像是擁有了無限的「聲量縮放器」，對民進黨不利的題目就無限縮小，大事化小，小事化無；對民進黨有利的題目就無限放大，無中生有，小事放大。

反過來，對在野黨不利的題目就無限放大，無中生有，小事放大；對在野黨有利的題目就無限縮小，大事化小，小事化無。所有的事，民進黨要他大聲就大聲，民進黨要他小聲就小聲，民進黨要他無聲就無聲；然後，創造一個只有挺民進黨一種聲音，一黨獨大的「美麗新世界」。

羅智強說，他們要的，就是讓所有質疑民進黨的聲音閉嘴，好讓他們為所欲為，想做什麼就做什麼；但他要告訴民進黨，「羅智強就是不閉嘴，任你再大，我野不怕，你愈打壓我愈要講。」他決定成立新「野台」開一個帶狀的網路政論節目，名字就叫「野台」。

他說，我們要搶回議題，搶回聲量，搶回是非，搶回公道。因為，民進黨現在什麼都不怕，唯一怕的就是我們持續發聲，唯一怕的就是我們喚起人民的覺醒，看見這個一黨獨大之獸的貪婪和可怕。

他說，他知道國民黨的立法院戰線已被突穿，被很多人嘲笑看輕；他知道現在留在立法院前面的人群也減少了，也成了1450酸言酸語的素材。但民主制衡不是拚爆發力的跑百米，而是拚耐力的馬拉松，他常說，現在民進黨已聾斷了所有的發聲管道，在野黨，只剩下網路和自媒體是唯一的發聲出口，這一場佔領立法院議場雖被民進黨以人數優勢強力排除，但這不是結束，是國民黨展現在野決志的開始。

「我在野，我光榮。」羅智強說，第一集今晚8點到10點，就在濟南路，立法院前開講，在戰神94強開播 (https：／／www.youtube.com／channel／UCgpYLDHD6MmB_as=subscriber )今晚8點，就算只剩下1個聽眾，他也照播不誤，所以要酸就酸，要笑就笑，今天晚上，我們野台見。

(中時 )