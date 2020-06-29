美國人口最多的加、德及佛州新冠病毒單日確診數創新高，官方因此暫緩解封，同時美國通過針對大陸官員的簽證禁令，並考慮對歐洲商品課稅，加上IMF警告股市可能再度崩跌，掩蓋PMI數據反彈和刺激法案消息利多，拖累近一周全球股市崩跌，資金淨流入以固定收益型ETF為主。

統計至6月26日的過去一周ETF基金流量，整體股票型ETF淨流出52.2億美元，其中以美國及大陸股票型ETF為主，分別淨流出59.5億美元及28.3億美元。全球股票型ETF小幅淨流入4.2億美元，歐洲股票型ETF轉為淨流出0.9億美元，日本股票型ETF淨流入增加至17.2億美元，新興市場股票型ETF淨流入9.0億美元。

6月累計除大陸股票型ETF大舉流出100.7億美元外，其他市場股票型ETF資金均為淨流入，以美國股票型ETF淨流入235.6億美元居冠，富蘭克林證券投顧分析，近期全球新冠肺炎疫情擴散，讓才剛萌出復甦嫩芽的景氣前景蒙上陰影，由於各國政府面臨經濟重新開放的政治壓力，預估疫情導致政府再度大範圍封鎖經濟的可能性不高，但可能會加強社交距離或放緩重啟經濟步調，民眾可能因為擔憂疫情而降低外出的意願，進而影響復甦動能。

富蘭克林證券投顧認為，由於經濟重啟後的復甦是動態且不斷演變的過程，加上國際地緣政治緊張情勢加劇，將成為市場獲利了結的藉口。所幸包含聯準會在內等各國央行延續低利寬鬆政策，市場資金依舊充沛，有助收斂下檔風險，建議空手者可先留意季線或年線支撐。

(工商 )