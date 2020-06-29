空中巴士周一預測今年和明年的飛機產量，將較疫情爆發前的計劃產量大減40％，因疫情重創航空旅遊需求，空巴要加快重整計劃而威脅裁員來因應，產量要到2025年時才會恢復正常。知情人士預測空巴將裁員1.4萬人到2萬人之間。

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