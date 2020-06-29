歐盟執委會周一公布歐元區6月經濟信心指數，雖然所有產業經濟信心均好轉，尤其零售貿易和服務業的信心大增，因此得以從5月的67.5點大幅上升至75.7點，但仍遠低市場預估的80點，和2000年以來的平均每月100點。

(工商 )