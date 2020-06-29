台灣發展金融科技，期待得太多、能做的太少？金管會主委黃天牧29日在主持完第二場金融科技發展會議後感嘆：「我真的覺得時不我予，台灣（發展金融科技）被期待很深，可是我們的進展仍有很多空間可努力」，即發展進度恐不如外界期待，必須要趕進度。

黃天牧表示，將以三方向匯整二場會議的各項建議，一是建置單一窗口或單一平台，讓科技業者及金融業可諮詢或溝通遇到的問題、困難；二是建立夥伴關係，金管會資源有限，若能產官學合作，訂定政策優先順序，該由金管會拍板的金管會來作，剩下可能就是各公會、業者、學界及非營利單位扮演不同角色，一起努力。

三是訂定可苛責機制，黃天牧強調，無論是實體金融機構或網路服務，信任是最重要的核心，所以必須有可苛責機制。簡單來說就是創新的結果，誰要負責任。黃天牧表示，金管會的決策必須受立法院、監察院、大眾及媒體監督，而金融服務也必須對消費者、股東、投資人等負責，要能經得起考驗。

黃天牧以2015年5月經濟學人的金融科技報導「Sling and Arrow」，即出自哈姆雷特中形容命運加諸人生的痛苦磨難，來形容金融科技對金融業的磨難，強調銀行業者不會被消滅，但會活得很痛苦，獲利會減少，但更重要的是「To be or not to be that is the question」，即改變或維持現狀才是應思考的問題，很慶幸台灣5年前選擇改變，他形容台灣是走在正確的軌道上。

但為什麼要發展金融科技？黃天牧強調，2007年智慧手機出現已13年，世界有何改變？對某些國家來說，發展金融科技只是期望得到銀行帳戶、得到一點銀行貸款而已，據世界銀行統計，從2007年到今，大陸跟撒哈拉沙漠已有17億人口因為智慧手機，能夠拿到銀行帳戶，這就是他們期待的Fintech。

黃天牧強調，發展金融科技是為了人、是要協助各階層民眾，更易取得金融商品、滿足人生各階段的金融需求，發展Fintech的正當性，不是為股東或投資人，要取得道德的正當性，在發展Fintech才能可長可久。

所以他會從三方面去匯總二場會議的各項建言，一是如何構建溝通平台，讓科技業、金融業者能有單一窗口去解決或諮詢所遇到的問題，去協調金管會各局、跨業、跨部會的歧見。

二是發展夥伴關係，金管會面對大家這麼多的期待，在人力資源上不見得完全足夠，也要不斷學習，才能作監理官，因此必須培養夥伴關係，黃天牧強調發展金融科技不能只靠金管會，應產官學一起來，共同訂定目標、政策優先順序，再大家分工，哪些由金管會可拍板，哪些是公會去扮演角色，甚至學界、非營利組織等在決策過程中，都扮演重要角色，去善用資源一起發展。

三是要建立可苛責機制，無論是透過實體金融機構或網路服務，信任是最重要的核心，沒有信任什麼都談不上，所以要建立可苛責性機制。

黃天牧最後感慨台灣要發展金融科技，真的覺得時不我予，台灣被期待很深，可是我們的進展仍有很多空間可努力，大家都知道要往哪裡走，要大家共同努力，會議的結束是共同努力的開始。

(工商 )