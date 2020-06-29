隨著國內疫情趨緩，各大實體通路購物人潮湧現，預期政府振興三倍券發放後，民間消費可望大幅成長，台新銀行除率先響應政府政策，提供振興券綁定台新信用卡刷3,000元最高回饋1,100元的優惠外，因應炎夏來臨，再加碼提供優惠，囊括燦坤、全國電子、大潤發各大家電通路，刷台新卡即有機會獲最高3,500元回饋。

根據2018年家庭用電消費習慣調查，冷氣機是夏月用電最大宗占47.11％，第二大宗為電冰箱占11.85％，尤其老舊家電耗電量平均是節能家電的2.5倍。台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，民眾把握振興券相關優惠，將冷氣機、電冰箱、除濕機等產品汰舊換新，更可節省尖峰時刻用電量，大大省下荷包。

6月30日前至燦坤刷燦坤生活聯名卡，單筆滿100,000元送3,000元還元金。至全國電子刷台新卡，單筆滿100,000元送1,800元刷卡金，購買空調品項再加送500元刷卡金，最高可獲3,500元回饋。7月8日前至大潤發刷台新卡購指定家電單筆滿10,000元，獲滿萬折千及大潤發現金抵用券200元，等同最高12％的回饋。

黃天麟並提醒，別忘了申請經濟部節能家電汰舊換新補助，民眾只要購買符合節能標章的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，即可申請退還貨物稅，每一台最高可享2,000元退稅。

黃天麟強調，台新銀行信用卡綁定振興三倍券優惠將於7月1日正式起跑，前2萬名綁定卡友刷滿3,000元，可拿到政府提供的2,000元，再獲300元刷卡金回饋。前1萬名綁定卡友更可搶得早鳥加碼優惠，首筆刷滿100元再送100元。若再搭配各通路業者推出的優惠方案，回饋率更可再疊加上去。

例如8月31日前到台北101使用101Pay綁定台新信用卡，單筆滿3,000元回饋300元購物金，搭配振興三倍券最高可獲得2,700元，回饋率高達90％。未持有台新信用卡者，新完成申辦且消費滿額加贈700元刷卡金，結合台北101優惠及振興三倍券，最高可獲3,400元，回饋率超過100％。

(工商 )