原先台灣姓名第一長的人是嘉義市的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，但日前Youtuber「要投」也改名為「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，成為目前台灣姓名第一長的人。黃宏成29日到嘉義市警局報案，指控要投的新名字「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」名字有諧音「台灣、大麻販、藥頭、喔爽死」等，質疑他觸犯刑法第153條「煽惑他人犯罪」。對此，要投也回應了。

黃宏成29日至嘉義市警局報案，聲稱「要投」之名具備「藥頭」之諧音，在名字中更有「台灣、大麻販」等等的諧音字樣。更質疑此名字已經觸犯刑法，誘導他人犯罪。黃宏成更指出「要投」的新名字出現「台灣大麻販」，翻譯成英文後把台灣變成國際販毒營運中心。還呼籲蔡英文總統應該處理這個問題，否則將影響台灣年輕人看到影片後的想法。

對此，Youtuber「要投」針對黃宏成的控訴回應「我是要投，不是藥頭，請不要亂改我名字，謝謝」。更進一步解釋，「飛鏢選手，要投出去，才叫要投」，至於「歐薩斯，不是喔爽死，是我的英文名字」，也提到若有警方傳喚通知到案說明，他將會拍一集「誣告」影片來證明自己的清白。

黃宏成認為，「要投」這個名字涉犯刑法第153條，明顯告訴別人他有大麻還販賣，就是涉及法律的相關規定，違反公序良俗。他更舉例，難道名字可以取「殺死鐵路警察是英雄喔爽死」的諧音嗎？這是觸犯法律的行為，更不能被社會接受。他也透露，將和立委陳情，應該要修改姓名條例法，若取名內容違反公序良俗，應該不能同意核准通過。

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(中時電子報)