大陸近期將進入7月主汛期，長江、黃河兩大流域上游已出現連續暴雨，為迎接即將到來的大規模洪水，大陸兩大河流域最大的水利工程──長江三峽水庫、黃河小浪底水庫──近日聯手開閘洩洪，為吸納洪水騰出水庫容量。同時也有許多遊客前往長江三峽大壩與黃河小浪底水庫，觀賞洩洪時巨大水流噴湧而出的壯觀景象。

近期受中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出一定庫容迎接近期可能到來的洪水，三峽樞紐於29日上午進行今年首次洩洪。（圖／新華社）

據《新華社》報導，近期受中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出一定庫容迎接近期可能到來的洪水，三峽樞紐於29日上午開啟兩個洩洪孔，加大下泄流量，這是三峽樞紐今年首次洩洪。

報導說，長江上游烏江、岷江、沱江的強降雨帶來的水量27日開始抵達三峽水庫，28日入庫流量較前一日增長一倍。為應對此輪來水，長江防總29日要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方米/秒，同時三峽電站34台機組全開，總出力超過2000萬千瓦，接近滿發狀態。

目前長江上游東部、長江中下游自西北向東南的強降雨過程仍在繼續，長江上遊金沙江、嘉陵江上游、漢江上游有大雨，預計於7月上中旬為三峽水庫可能迎來新一輪洪水。

另據《央視新聞》報導，為迎接7月1號黃河進入汛期，黃河最大水利工程小浪底水庫開始加大下洩流量，騰出庫容，確保在汛前，水位下降到汛限水位以下。自22日起，位於河南濟源的黃河小浪底水庫按4200立方米每秒流量洩洪，巨大的水流噴湧而出，再現「黃河之水天上來」的壯觀景象。

小浪底水利樞紐工程位於大陸河南省洛陽市孟津縣小浪底村與濟源市蓼塢村之間的黃河主幹流上，工程地處黃河中游最後一段峽谷的出口，控制流域面積69.4萬平方公里，占黃河流域面積的92.3%，是治理黃河的關鍵水利工程。工程始於1994年，至2001年完工，是黃河最大的水利工程，號稱可解決5000年來一直無法解決的黃河沉沙氾濫問題。

(中時電子報)