手腳上長出一片小水泡,直癢到心裡去,抓破了流湯,收口後皮膚皺出裂紋,甚至色素沉澱變色。這是汗皰疹,很多人都在熱天碰過的小怪物。

汗皰疹早先以為是汗腺發炎造成,後來才發現錯怪對象。雖然名字有個「汗」字又有「皰疹」,其實它跟流汗沒什麼關係,也不會傳染,汗皰疹是一種體質性的濕疹。

根據歐洲一項追蹤6年的研究,手部有皮膚問題的患者,高達 20%是汗皰疹。

20~40歲是好發族群

從小孩到超過75歲都有機會遇上,但患者大多是20~40歲年輕成人,男女比例差不多。

汗皰疹70%長在手上。(圖片來源:Pixabay)

70%長在手上,另有10%長在腳、20%手腳都有。

汗皰疹患者水泡常長在手指、腳趾的側邊或掌緣,跟香港腳好發在趾縫不同。

3 大發作原因

1.溫濕度變化劇烈

2.壓力過大或常熬夜

3.常碰觸刺激性物質

例如清潔劑、酒精、油漆,或是過度洗手。最特別的是,近來有新研究指出,汗皰疹可能和「金屬過敏」有關。

香菇含鎳。(圖片來源:Pixabay)

小心含鎳鈷食物和首飾:

● 罐頭食品或用含鎳廚具烹煮,可能吃下微量鎳

● 巧克力、牡蠣、洋蔥、菠菜、香菇等也屬於含鎳食物

● 含鈷食物則有啤酒、巧克力、咖啡、肝臟、甜菜、堅果類等

● 手環、戒指如含鎳或鈷,也可考慮暫時不戴

