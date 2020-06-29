手腳上長出一片小水泡，直癢到心裡去，抓破了流湯，收口後皮膚皺出裂紋，甚至色素沉澱變色。這是汗皰疹，很多人都在熱天碰過的小怪物。
汗皰疹早先以為是汗腺發炎造成，後來才發現錯怪對象。雖然名字有個「汗」字又有「皰疹」，其實它跟流汗沒什麼關係，也不會傳染，汗皰疹是一種體質性的濕疹。
根據歐洲一項追蹤6年的研究，手部有皮膚問題的患者，高達 20％是汗皰疹。
20～40歲是好發族群
從小孩到超過75歲都有機會遇上，但患者大多是20～40歲年輕成人，男女比例差不多。
70％長在手上，另有10％長在腳、20％手腳都有。
汗皰疹患者水泡常長在手指、腳趾的側邊或掌緣，跟香港腳好發在趾縫不同。
3 大發作原因
1.溫濕度變化劇烈
2.壓力過大或常熬夜
3.常碰觸刺激性物質
例如清潔劑、酒精、油漆，或是過度洗手。最特別的是，近來有新研究指出，汗皰疹可能和「金屬過敏」有關。
小心含鎳鈷食物和首飾:
● 罐頭食品或用含鎳廚具烹煮，可能吃下微量鎳
● 巧克力、牡蠣、洋蔥、菠菜、香菇等也屬於含鎳食物
● 含鈷食物則有啤酒、巧克力、咖啡、肝臟、甜菜、堅果類等
● 手環、戒指如含鎳或鈷，也可考慮暫時不戴
資料來源： Magina et al., American Journal of Contact Dermatitis 14:63-68 （2003）、Nishizawa, Current Problems in Dermatology 51：80–85（2016）、衛福部食品藥物管理署
(中時電子報)
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