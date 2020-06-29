統計過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入84.2億美元，主要流入美國債券型ETF有83.5億美元，觀察現階段投資靠攏「趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持」，投顧建議債券部位納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券基金，作為投資組合中的防禦配備。

近一周全球債券型ETF淨流入11.5億美元，歐洲債券型ETF轉為小幅淨流出6.4億美元，新興市場債券ETF淨流入2.2億美元，新興當地貨幣型債券ETF淨流出6.1億美元。

以投資信評類別觀察，近一周投資等級債ETF淨流入98.9億美元，規模持續擴大，高收益債券ETF淨流出11.0億美元，6月除新興市場當地貨幣債券型ETF外，均呈現淨流入，且以美國固定收益型ETF流入規模最多。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，全球經濟受到新冠病毒大流行的衝擊後，未來復甦將會是緩慢的，非如市場樂觀派預期的V型復甦，可看出近期當金融市場有劇烈變動時，各類資產的相關性顯著上升，打破傳統分散化配置的有效模式。

因此現階段藉由模型分析以衡量各類資產在不同情境下的相關性變化，包括分析極端的金融市場危機時期，期能得出最適的分散投資組合，降低波動風險。相對看好與股市相關性低，且波動度較低的美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券基金，有利作為投資組合的防禦配備。

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