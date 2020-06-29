儘管肺炎疫情續燒，但未來終將過去，針對後疫情商機，投顧看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，且全球央行積極印鈔寬鬆，締造黃金產業的多頭行情，空手者可趁近期震盪單筆加碼或定期定額方式介入，原油供需失衡調整也提供天然資源產業區間操作機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，新冠肺炎疫情的爆發，對科技產業的供應鏈帶來衝擊、同時影響全球需求表現，受經濟停擺影響，多數公司短期遭遇需求遞延及利潤壓力，但這並不影響數位轉型的長期發展趨勢，甚至驅動企業加速數位轉型的進程，例如企業遠端辦公的需求帶動雲端運算、視訊會議等電子商務發展，佈局上將側重領先的數位顛覆者（digital disrupters），及協助企業進行數位轉型的IT供應商。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，癌症免疫療法的有許多不同種類，其中過繼性T細胞療法，因有一些難治患者在採用細胞療法後，有長期緩解的效果，樂觀看待細胞療法也可望用於治療其他實體腫瘤，應用上相當具有發展潛力，雖然企業活動多少都受到近期疫情爆發的干擾，但無論處於怎樣的環境中，在生技產業中都能找到具吸引力的投資機會。

(工商 )