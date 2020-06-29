1名被新北市列管的居家檢疫男，昨天(28)凌晨12點半左右，在桃園市區的朝陽街5號前徘徊，巡邏員警發現他在旅館前形跡可疑，同時見警就閃躲，警方查覺有異立刻跟進，要求他配合盤查，員警透過M-Police系統進行身分，赫然發現此男子竟為「居家檢疫」管制對象，立刻要求他前往醫院繼續進行隔離檢疫，同時通報衛生局裁罰。

新北居家檢疫男太猴急 私會女友旅館開房遭警逮(桃園警察局提供)

據了解，王姓男子獨自1人站在旅館前身色古怪，見警立即閃躲進入旅館內，員警跟隨進入對該民實施盤查，並以警用行動電腦M-Police查證身分，發現男子竟然是目前列管的「居家檢疫」對象，警方更進一步了解後，發現王姓男子是因為想見女友，私下與她相約旅館前見面才擅離居所，不料卻因行為古怪被巡邏員警發現。

警方表示，得知男子為列管對象後，立即通知「防疫計程車」前來接載男子前往恩主公醫院繼續居家檢疫，新北市衛生局將進一步制定該名男子的裁罰，警方也將持續取締違反「居家檢疫」外出者，避免造成防疫漏洞。

(中時電子報)