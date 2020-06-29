攸關桃園百年基礎建設的桃園鐵路地下化，桃園市長鄭文燦29日親自帶隊參加國發會審議，總經費終達成共識決議中央負擔75％約785.95億元，地方負擔25％、約261.98億元，將從紙上作業推進到實質建設，內壢以北的臨時軌工程可望盡速復工，鄭文燦讚是桃園百年建設的里程碑，期許交通部鐵道局可以儘速展開建設計畫。

國發會今年1月7日審查桃園鐵路地下化綜合規畫案，會中桃園市政府與交通部達成共識，以地方政府負擔計畫總經費25％、中央負擔總經費75％方案送行政院核定，但院長蘇貞昌面對立委萬美玲質詢卻稱不知情，一度傳出桃園出資可能從250億暴增到500億。

市府捷工局指出，因行政院考量各地方鐵路立體化經費分擔方式有差異，再函請國發會審議，鄭文燦29日親自率隊參加委員會審議，委員會考量桃園鐵路地下化是高架化的「優化方案」，屬審查要點實施前的舊案，不適用審查要點中經費分攤原則，加上要符合各地方政府負擔鐵路立體化經費的公平性，會中達成一致性共識，維持由中央負擔桃園鐵路地下化總經費75％、約785.95億元，新北市及桃園市政府共同負擔計畫總經費25％、約261.98億元。

但經費分擔也留伏筆，基於「公共投資概念，建設階段依比例投資，如有獲利也應依比例分回原則」，桃園市政府同意將鐵路地下化後產生的周邊土地開發收益(TOD)，依每年實際產生淨收益的75％繳回中央，挹注建設經費。

桃園鐵路地下化是鄭文燦的重要政見，將過去推動的高架化「砍掉重練」，歷經可行性研究及綜合規畫的各階段行政程序，全案規畫及審查時程超過5年，終在鄭第二任期快過半時塵埃落定。

鄭文燦對此表示，桃園鐵路地下化是桃園百年建設的里程碑，今天他親自出席國發會的審查會議，代表市府團隊與桃園市民對於鐵路地下化的重視程度。他要感謝行政院院長蘇貞昌以及各部會的支持，讓桃園鐵路地下化可以啟動，讓桃園的交通轉型與都市發展，奠定百年建設的基礎。他希望行政院核定後，交通部鐵道局可以儘速展開建設計畫。

鄭文燦說，北桃一小時軌道生活圈是蔡英文總統及他的政見，希望鐵路地下化後增設5個通勤站，讓北桃往返更便捷，不僅可以讓首都台北市舒壓，也可以讓首都圈擴大。同時，桃園鐵路地下化範圍將近18公里，消除掉20個平交道、8個天橋、8個地下道，也有助於都市縫合，讓桃園市的發展沒有障礙。

鄭文燦說，會中採取專案協商確認經費負擔比例，中央負擔75％，地方負擔25％，也是在地方政府可以負擔德範圍，桃園市政府將推動各項場站開發計畫挹注財政，讓交通建設與都市發展正向循環。

鄭文燦強調，桃園站是台鐵運量第二大站，與捷運綠線共構建設，中壢站是第三大站，與機場捷運共構，兩站為先導工程，均已經動工，將來可以成為桃園的地標，融合交通樞紐與商業活動，市府會設置轉運中心，讓兩大車站結合各種交通工具，讓旅客更便捷。

桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除既有桃園、內壢及中壢車站外，增設(新北)鳳鳴、中路、永豐(桃園醫院)、中原及平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，鐵路地下化計畫打通前後站，沿線拆除8個高架橋、8個地下道、消除20個平交道，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，縫合桃園、中壢兩大都會區。

(中時 )