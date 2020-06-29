美國新冠肺炎疫情近來再衝一波高峰，單日新增確診人數突破4萬大關，部份州已緊急取消解封措施，美國政壇將矛頭指向川普，要求他帶頭戴口罩抗疫，並呼籲美國疾病管制暨預防中心（CDC）強制要求所有民眾戴口罩。

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國周日新增確診人數將近3.9萬，雖然是連續第2天下滑，但仍在高檔水位。上周五單日暴增逾4.5萬病例，創下新高紀錄。全球累計感染人數已超過1千萬大關，超過50萬人死亡，美國為第一大重災區，感染與死亡人數均占全球的2成5。

針對疫情不降反升，美國政壇認為癥結點在有無戴口罩，兩黨議員同聲一氣要求川普當表率戴口罩落實抗疫。

共和黨籍的參院衛生、教育、勞工與退休金委員會主席亞歷山大（Lamar Alexander）周日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時指出，「如果戴口罩在控制疫情蔓延上具關鍵的作用，而所有衛生專家也都這樣認為，那總統每次都戴口罩確實就能解決當前要不要戴口罩抗疫的社會僵局。」

民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）同日在接受美國廣播公司的《本周》節目專訪時一樣將砲口指向川普，「真男人就會戴口罩，請做好國家的表率，將口罩戴上，這不但是保護自己，同時關乎保護別人。」

裴洛西並指出，政府「早就」該強制要求民眾戴口罩，CDC迄今之所以只建議而非強制規定戴口罩，就是因為「怕得罪」川普。

戴口罩已演變成政治性議題，川普本月稍早公開表示，戴口罩其實是個「雙面刃」，因為這會讓人煩躁不安，造成民眾觸碰臉頰，反而可能增加感染病毒的風險。川普還抨擊總統大選對手拜登戴口罩的行為。

根據民調結果顯示，民主黨支持者在公共場所有戴口罩習慣的比率確實遠高於共和黨支持者。

(工商 )