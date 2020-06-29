伊朗向美國總統普發佈逮捕令，並已經向國際刑警組織提出申請，要求國際刑警組織提供幫助。德黑蘭還強調，不管川普是否擔任總統，都將對他進行起訴。

今年1月份，美國在伊拉克巴格達國際機場附近的一次無人機襲擊中殺死了在伊朗備受尊崇但被美國描述成恐怖分子的蘇萊曼尼將軍和其他數十人。

國際刑警組織不太可能同意伊朗的要求，因為伊朗的通知“具有政治性質的干預或活動”。伊朗指控美方設計謀殺和恐怖襲擊。

德黑蘭檢察官阿爾凱西梅爾週一表示，川普被控參與1月3日襲擊殺死蘇萊曼尼將軍的襲擊。阿爾凱西梅爾表明除川普外還尋求其他35人的逮捕，而且強調伊朗即使在川普總統任期結束後也將繼續進行起訴。

設在法國里昂的國際刑警組織沒有立即回應置評請求。

阿爾凱西梅爾還被引述為說，伊朗已要求向川普及其他人涉案人發出“紅色通知”，這是國際刑警組織發佈的最高級別的通知，要求尋求被捕者的下落和逮捕。

(中時 )