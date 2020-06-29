台中市警局第四分局偵查隊員警，29日上午逮補嫌犯時，不慎遭黃嫌持玻璃碎片割傷，所幸送醫包紮後無大礙。 圖中嫌犯已遭幹員壓制在地。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局偵查隊林姓及施姓員警，29日上午逮補嫌犯時，不慎遭黃嫌持玻璃碎片割傷，所幸送醫包紮後無大礙。 圖中嫌犯已遭幹員壓制在地。（黃國峰攝）

台中市警局第四分局偵查隊員警，29日接獲線報，指出有民眾攜帶槍械，派員盤查時，本已遭壓制的35歲黃姓嫌犯突然凶性大發，撿起地上的調味罐碎片對員警猛劃，造成偵查佐林育民左手腕、手掌，縫了九針、及偵查佐施季凱左手腕撕裂傷，幸二員治療後無大礙，警表示將加強執勤時逮補技巧。

台中市警局第四分局偵查隊長陳谷楓指出，29日上午接獲線報，指出有民眾攜帶槍械上街，立即派5名幹員 ，穿著防彈背心、攜帶警械等，於上午9時許，在中市南屯區忠勇路一家小吃店發現嫌犯車輛，經入店內盤查35歲黃男、54歲陳男及40歲嚴男，當時3男都很配合，由嚴男帶著警方，於停於店外的車內後座的隨身包內起獲2把改造手槍及15發子彈。

陳谷楓接著表示，陳男、黃男初期接受盤查都相當配合，當對黃男實施逮補動作時，黃男突然不配合，將餐桌打翻，由於黃男身體壯碩，二名員警試著將他壓制，過程中黃男撿起地上的調味罐玻璃碎片，割傷及咬傷偵查佐林育民及施季凱，幸經送醫包紮縫針後已無大礙，三名嫌犯訊後將移送台中地檢署偵辦。

台中市連二天都有員警職勤時受傷，面對瞬息萬變的狀況，該如何應變，第四分局表示涉案當事人面對逮捕時，偶見情緒失控或意圖兔脫所出於之預謀或反射動作，警方對於嫌犯除有為了達成逮捕目的，也會有兼顧嫌犯人身安全等「三安」考量。因此，現有員警常年訓練已針對以上情形進行員警網槍、辣椒水、逮捕術等實際操作等教育訓練，未來會再依各地發生之不同態樣，找出更符合實際的因應方法。

(中時 )