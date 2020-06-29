動保處人員將店內浣熊帶回安置。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

台北知名咖啡店「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」近日遭民眾檢舉，咖啡店店員竟將小浣熊綁在桌腳，店老闆更PO出「放狗咬小浣熊」影片，引起網友撻伐，北市動保處今派員調查並安置4隻浣熊，並將依動保法開罰業者1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」咖啡店因裝潢清新、擁有獨特「吸貓室」並養了一隻超萌浣熊，吸引民眾朝聖，但28日老闆PO出一段影片，竟是一名男子牽著一隻邊境牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，讓小浣熊能無助哀號，一旁男子卻冷眼旁觀；另也被爆出老闆與友人對話時，透露自己拿網球拍打浣熊，引起公憤。

動保處調查，業者聲稱因不熟悉浣熊習性，未了解浣熊發情時性情轉變可能具有攻擊性，於餵飼時遭攻擊，緊咬手部不放，情急之下以網球拍擊打浣熊脫困，為避免再次遭浣熊攻擊，之後又利用牧羊犬驅趕羊群之特性，將浣熊驅趕入籠，驅趕浣熊時有用牽繩控制牧羊犬，浣熊並未受傷，強調無傷害意圖

動保處表示，業者雖稱是為了教育浣熊不能有攻擊行為，但浣熊仍因遭網球拍拍擊後導致嘴角及眼部輕微出血等傷勢，經獸醫師現場檢視浣熊健康情形，皆已恢復，但不當管教寵物且造成浣熊傷害，已違反動保法第6條規定，將依法處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，並已暫將現場4隻浣熊扣留並帶回動保處安置。

本身是獸醫師的北市議員楊靜宇表示，虐待動物案件屢見不鮮，動保處可研議主動抽訪飼養寵物的家庭與店家，檢視有無虐待動物疑慮，也應主動呼籲民眾勿輕易飼養浣熊等具野性的動物，易危及飼主人身安全，但若長期綁養、籠養或施虐反制，恐違反動保法面臨最重200百萬元鉅額罰款，也可能觸犯2年刑責。

(中時 )