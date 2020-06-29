中國大陸帶官方性質的的英語網站「ChinaDaily」在推特發布了一些新照片，顯示最新航空母艦山東號的殲-15戰鬥機，已經開始在頻繁的進行起降訓練，可以說航空母艦的作戰能力已逐漸成形。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，舷號17的山東號，是目前中國大陸有史以來最大、最複雜的海軍作戰艦艇，從修改瓦良格號航艦(後改稱遼寧號)的經驗後，再自行建造的航空母艦。

J-15 jets have started take-off and landing training on aircraft carrier “Shandong”. pic.twitter.com/NKBJuY0Upf — China Daily (@ChinaDaily) June 27, 2020

山東號建造始於2013年11月，在2017年4月下水，於去年5月進行了首次海上試航，並在投入使用前進行了多達8次的海上試航，可以中共海軍對山東號的謹慎程度。

與遼寧號相比，山東號的設計更好一些，比如它不需要艦身中間的16具反艦飛彈基座，因此機庫容量更大，遼寧號號可攜帶24架殲15，而山東號則增加到36架。

至於殲15，被稱為「飛鯊」，是從烏克蘭購得Su-33原型機，之後研改而來的，主要的內部航電與飛控程式是由大陸自行設計，與俄羅斯的原版已有相當大的差別。

目前殲15仍是中共航空母艦唯一的艦載戰鬥機，未來可能會再選擇另一種體型較小的戰機做為任務搭配。

(中時電子報)