美國與部分國家的新冠病毒確診病例又見增加，甚有國家恢復局部封鎖，市場擔心恐損及燃料需求下，國際油價連續2個交易日下跌。周一倫敦布蘭特原油期貨亞洲盤跌2％，來到每桶40.21美元，6月月線可望收漲，寫下月線連3紅；紐約西德州中級原油期貨跌2％，來到每桶37.74美元。

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