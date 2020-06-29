美國玉米期貨連跌5個交易日後，29日從上周五觸及的6周低點反彈走高，但全球玉米供給充沛加上需求疲軟，供需基本面偏空的緣故抑制漲勢。芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍玉米期貨，周一亞洲盤漲0.4％來到每英斗3.1825美元。該合約在前一交易日曾挫跌到每英斗3.17美元，是5月12日以來新低。

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