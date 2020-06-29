全球新冠肺炎疫情又見升溫，澆熄經濟可望回春的樂觀情緒，金市的避險魅力再起下，29日金價續揚，堅挺在近8年高點附近。周一倫敦現貨金價上漲0.1％，來到每盎司1,772.30美元，接近上周觸抵的近8年高點1,779.06美元。《路透》技術分析師指出，現貨金價料可突破1,778美元阻力價位，漲至1,789美元。

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