避險情緒加溫 金價徘徊在近八年高點 20:472020/06/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠肺炎疫情又見升溫，澆熄經濟可望回春的樂觀情緒，金市的避險魅力再起下，29日金價續揚，堅挺在近8年高點附近。周一倫敦現貨金價上漲0.1％，來到每盎司1,772.30美元，接近上周觸抵的近8年高點1,779.06美元。《路透》技術分析師指出，現貨金價料可突破1,778美元阻力價位，漲至1,789美元。 (工商 ) #全球 #金價 #現貨 #避險情緒 #加溫 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 瑞幸百億假帳後又一案！ 在美掛牌陸企拿假黃金融資672億 - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 熊大喝珍奶！LINE Pay信用卡 7月換新裝搶先看 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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