美國新冠肺炎新增病例激增，部分州取消重啟經濟措施重創上周五美股，東京股市投資人信心連帶受到打擊，29日收在2周低點。在景氣循環股帶頭下殺下，日經225指數周一收跌2.3％，報21,995.04點，創6月15日以來收盤新低。東證一部指數收跌1.8％，以1,549.22點作收，也觸及2周低點。

(工商 )