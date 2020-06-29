振興三倍券7/15上路，日系速食連鎖摩斯漢堡（安心食品）為讓顧客至店鋪消費更方便使用各種電子支付工具，將正式於7/1開放多元支付的收銀服務。顧客持行動支付以及電子票證兌換振興券，將可至摩斯使用，並享受各種優惠與回饋。

自7/1起，顧客至摩斯漢堡臨櫃使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。首波先開放LINE Pay、街口支付以及悠遊卡，三家同步上線，全面提升顧客便利性。在智慧科技運用時代，未來摩斯漢堡也將繼續逐步開放MOS App線上訂餐及門市自助點餐機使用。

摩斯漢堡自七月份開始，陸續配合推出三大多元支付回饋活動，第一波推出LINE Pay行動支付優惠，凡於7/9～8/8期間至摩斯用餐消費，使用LINE Pay最高回饋10％。暑假開始使用LINE Pay、街口支付以及悠遊卡，品嚐摩斯漢堡享有優惠。

(工商 )