「鳳山清捷隊」在鳳山區鳳西國中前擺攤，卻遭人檢舉，波麗士前來關切。(翻攝「罷免黃捷市議員後援會」臉書粉專)

時代力量高雄市議員黃捷遭連署發起罷免，罷捷團體「鳳山清捷隊」在高雄市鳳山區鳳西國中前擺攤受理連署時遭民眾檢舉，並要求波麗士大人驅趕。「鳳山清捷隊」今(29日)反擊，「我們罷到底」，甚至還有網友喊，「你越檢舉我越罷」。

臉書粉專「罷免黃捷市議員後援會」27日發文指出，罷捷團體「鳳山清捷隊」在高雄市鳳西國中前擺攤時，有3個人故意檢舉，要求波麗士驅趕。此舉引起罷捷團體的質疑雙標，但所幸警方出來打圓場，並未有為難之舉。

今日臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」針對日前遭檢舉一事反擊，「檢舉只是浪費警力資源，反正我們罷到底！」此外，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也表示力挺，「你越檢舉我越罷」，並狂酸，「感謝這3個人因為你們連續幾天的檢舉，升溫了罷捷的熱度！」

網友們則回應，「不罷對不起賣力的檢舉者」、「還帶女兒出面檢擧有夠囂張」、「趕快清掉這反白眼的，鳳山人加油」。

罷捷團體臉書貼文反擊。(取自臉書)

(中時電子報)